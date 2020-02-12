Хет-трик Бенна и гол Гурьянова принесли «Далласу» победу над «Каролиной»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Хет-триком в составе «Далласа» отметился канадский форвард Джейми Бенн, ещё один гол на счету российского нападающего Дениса Гурьянова. Единственную шайбу «Каролины» забросил Себастьян Ахо с передач Андрея Свечникова и Джейккоба Славина.
Видео гола Гурьянова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Игровое время Гурьянова составило 13 минут и 30 секунд при показателе полезности «+1». Теперь на его счету 22 (16+6) очка в 51 встрече. Другой россиянин в составе «Старз» Александр Радулов не набрал очков, проведя на льду 14 минут и 32 секунды.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников, набравший 52-е (22+30) очко в сезоне, завершил игру с коэффициентом полезности «0».
Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 24 броска из 25.
«Даллас Старз», набрав 69 очков в 56 матчах, занимает 3-е место в Западной конференции. «Каролина Харрикейнз» (67) – 9-е на Востоке.
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