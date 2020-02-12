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Хет-трик Бенна и гол Гурьянова принесли «Далласу» победу над «Каролиной»

Хет-трик Бенна и гол Гурьянова принесли «Далласу» победу над «Каролиной»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Хет-триком в составе «Далласа» отметился канадский форвард Джейми Бенн, ещё один гол на счету российского нападающего Дениса Гурьянова. Единственную шайбу «Каролины» забросил Себастьян Ахо с передач Андрея Свечникова и Джейккоба Славина.

Видео гола Гурьянова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Игровое время Гурьянова составило 13 минут и 30 секунд при показателе полезности «+1». Теперь на его счету 22 (16+6) очка в 51 встрече. Другой россиянин в составе «Старз» Александр Радулов не набрал очков, проведя на льду 14 минут и 32 секунды.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников, набравший 52-е (22+30) очко в сезоне, завершил игру с коэффициентом полезности «0».

Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 24 броска из 25.

«Даллас Старз», набрав 69 очков в 56 матчах, занимает 3-е место в Западной конференции. «Каролина Харрикейнз» (67) – 9-е на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Бенн (Джонс, Хейсканен) – 07:54' (5x5)   1:1 Ахо (Свечников, Славин) – 17:38' (5x5)   2:1 Гурьянов (Хейсканен, Хинц) – 32:36' (5x4)   3:1 Бенн (Сегин) – 35:06' (5x4)   4:1 Бенн – 58:41' (en)
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