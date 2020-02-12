Кучеров повторил достижение Фёдорова и Малкина

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей, продливших победную серию до восьми матчей.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 14 минут и 53 секунды и отметился результативной передачей, набрав 70-е очко в сезоне, но досрочно завершил встречу из-за полученной травмы нижней части тела. Никита в четвёртом сезоне кряду (2016-2020) достиг отметки 70 очков за регулярку, повторив достижение Сергея Фёдорова (1990-1994) и Евгения Малкина (2006-2010).

Национальный рекорд по сезонам кряду с 70+ очков принадлежит Илье Ковальчуку (шесть, 2003-2010), второе место с пятью сезонами делят Алексей Яшин (1996-2002), Александр Овечкин, Павел Дацюк (оба — 2005-2010) и Артемий Панарин (2015-2020).