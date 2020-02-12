Сергачёв: иногда мы говорим: «О, это гол». Но Василевский на месте
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ) оценил игру голкипера Андрея Василевского.
«Василевский спасает нашу команду. Иногда мы говорим: «О, это гол». Но он на месте. Ловушка, нагрудник, блин — ему трудно забить», — цитирует Сергачёва пресс-служба лиги.
Российский вратарь «молний» отразил 35 бросков из 36, позволив отличиться только соотечественнику Евгению Малкину, который реализовал большинство в первом периоде. Одним из самых красивых сейвов Василевского стал отражённый бросок в исполнении Брайана Раста. Американский форвард «Пингвинз» броском в касании завершил выход «два в один», однако Андрей успел переместиться и сделать сейв.
Василевский совершил блестящий сейв после броска Раста
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