Сергачёв: иногда мы говорим: «О, это гол». Но Василевский на месте

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ) оценил игру голкипера Андрея Василевского.

«Василевский спасает нашу команду. Иногда мы говорим: «О, это гол». Но он на месте. Ловушка, нагрудник, блин — ему трудно забить», — цитирует Сергачёва пресс-служба лиги.

Российский вратарь «молний» отразил 35 бросков из 36, позволив отличиться только соотечественнику Евгению Малкину, который реализовал большинство в первом периоде. Одним из самых красивых сейвов Василевского стал отражённый бросок в исполнении Брайана Раста. Американский форвард «Пингвинз» броском в касании завершил выход «два в один», однако Андрей успел переместиться и сделать сейв.