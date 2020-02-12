Купер: Василевский спасает «Тампу» с перерыва на Рождество. Это впечатляюще

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ) оценил игру голкипера Андрея Василевского.

«В футболе есть квотербек. В хоккее такое же значение имеет вратарь. Он является важной частью команды. Идеальной обороны не существует, потому нужно, чтобы вратарь тебя при необходимости спасал. Василевский это делает. С перерыва на Рождество и до нынешнего момента. Это впечатляюще», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Российский вратарь «молний» отразил 35 бросков из 36, позволив отличиться только соотечественнику Евгению Малкину, который реализовал большинство в первом периоде. Одним из самых красивых сейвов Василевского стал отражённый бросок в исполнении Брайана Раста. Американский форвард «Пингвинз» броском в касании завершил выход «два в один», однако Андрей успел переместиться и сделать сейв.