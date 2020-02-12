Гибсон: сочувствую семье Боумистера. По крайней мере его отец находится рядом с ним

Голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон прокомментировал инцидент, случившийся с защитником «Сент-Луис Блюз» Джеем Боумистером в матче регулярного чемпионата НХЛ. Канадский защитник потерял сознание, находясь на скамейке запасных. Позже «музыканты» заявили, что Боумистер перенёс сердечный приступ.
«Самого эпизода я не видел и только заметил, что все начали торопиться и спешить. В такой момент вы понимаете, что случилось что-то плохое. Сочувствую всем членам семьи Боумистера, в особенности его маме. У них было путешествие пап. И по крайней мере его отец сейчас находится рядом с ним», — цитирует Гибсона The Athletic.
На выезд «Блюз» по маршруту Анахайм — Лас-Вегас вместе с командой отправились отцы всех хоккеистов. «Музыканты» устраивают подобные акции в каждом сезоне.
- 12 февраля 2020
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