Сидоренко — о белорусском хоккее: к своим людям у нас относятся не так, как к иностранцам

Бывший главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко ответил на вопрос о проблемах в белорусском хоккее.

«Все судят по результатам сборной и «Динамо». У нас давно не было плеяды одарённых хоккеистов, которые могли бы стать лидерами, вести за собой, делать результат. Сейчас большая группа молодых игроков поехала за океан, выступают в разных лигах США и Канады. Для них это вызов. Если они пройдут через все жернова, то может быть толк. Нужно время. Но школы у нас плохо работают. Это вопрос и к ним, и федерации хоккея.

Главный вопрос — тренерские кадры. Они вроде бы есть, но как их используют? Так получается, что к своим людям у нас относятся не так, как к иностранцам. Какие-то двойные стандарты. Своих не ценят, а других кадров нет. И уровень своего чемпионата надо поднять. Хотя в этом году шесть команд на хорошем уровне. Но ещё больше конкуренции не помешало бы.

Иностранцам сразу стараются создать хорошие условия, они защищены со всех сторон. Нам шансов не дают, сразу требуют результат. Конечно, хорошо, что приезжают иностранные специалисты в плане обмена опыта. Но если бы они ещё показывали результат. А в последнее время получается, что сегодня приехали, завтра уехали и почти ничего полезного не оставили», — цитирует Сидоренко «Комсомольская правда».