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Имя нового президента КХЛ будет объявлено 14 февраля

Имя нового президента КХЛ будет объявлено 14 февраля
Хоккей / КХЛ 0

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги в настоящее время проводит заочное голосование по вопросу избрания нового президента лиги, результаты голосования будут объявлены 14 февраля, утверждает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз, оказавшийся в распоряжении редакции.

Первым президентом КХЛ был Александр Медведев. В декабре 2014 года его сменил Дмитрий Чернышенко. 21 января 2020 года после смены правительства России Чернышенко был назначен вице-премьером, а по закону России гражданин, входящий в правительство, не может возглавлять коммерческие структуры.

По информации «Чемпионата», новым президентом КХЛ станет вице-президент лиги по развитию молодёжного хоккея, управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

Морозов может заменить Чернышенко на посту президента КХЛ
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