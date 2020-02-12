Третьяк — об участии клубов КХЛ в ЛЧ: главное, чтобы не пострадала сборная

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о возможном участии клубов КХЛ в хоккейной Лиге чемпионов.
«Федерация не может на кого-то давить и заставить принять определённое решение. Если клубы изменят позицию, то ФХР со своей стороны сделает для них всё возможное. На мой взгляд, международные матчи — это всегда очень интересно и для болельщиков, и для самих хоккеистов. Команды демонстрируют разный стиль хоккея, поэтому противостояние наших и иностранных команд интригует и непосредственно с хоккейной точки зрения. Я сам 13 раз выигрывал Кубок чемпионов, когда выступал за ЦСКА. Так что если в будущем клубы КХЛ решат присоединиться к турниру, то от этого только выиграют. Главное, чтобы при этом не страдала сборная. Ведь календарь получается очень насыщенным», — цитирует Третьяка ТАСС.
- 12 февраля 2020
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