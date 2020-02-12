Гончаров дисквалифицирован на два матча, Абросимов — на один

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матчей «Витязь» — ХК «Сочи» и «Спартак» — «Металлург».



На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Сочи» Романа Абросимова наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.



Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Спартака» Максима Гончарова по п.1.34. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу. В соответствии с п. 4.3.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Соответственно, Гончаров пропустит два матча.