Гол Овечкина признан ESPN лучшим в истории НХЛ. В топ-10 ещё четыре россиянина

Сайт телеканала ESPN выбрал 10 лучших голов за всю историю Национальной хоккейной лиги. Авторами рейтинга стали несколько известных североамериканских журналистов. Первое место заняла легендарная заброшенная шайба Александра Овечкина в ворота «Аризоны Койотс» в 2006 году. Также в рейтинг попали голы россиян Владимира Тарасенко, Андрея Свечникова, Павла Буре и Павла Дацюка.
Топ-10 голов:
1 место — Александр Овечкин;
2 место — Андрей Свечников/Филип Форсберг;
3 место — Марио Лемье;
4 место — Яромир Ягр;
5 место — Дени Савар;
6 место — Павел Буре;
7 место — Сидни Кросби;
8 место — Марек Малик;
9 место — Павел Дацюк;
10 место — Владимир Тарасенко/Петер Форсберг.
Посмотреть видео заброшенной шайбы Овечкина можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Гол Свечникова можно посмотреть в «Твиттере».
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