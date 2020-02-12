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Гол Овечкина признан ESPN лучшим в истории НХЛ. В топ-10 ещё четыре россиянина

Гол Овечкина признан ESPN лучшим в истории НХЛ. В топ-10 ещё четыре россиянина
Хоккей / НХЛ 0

Сайт телеканала ESPN выбрал 10 лучших голов за всю историю Национальной хоккейной лиги. Авторами рейтинга стали несколько известных североамериканских журналистов. Первое место заняла легендарная заброшенная шайба Александра Овечкина в ворота «Аризоны Койотс» в 2006 году. Также в рейтинг попали голы россиян Владимира Тарасенко, Андрея Свечникова, Павла Буре и Павла Дацюка.

Топ-10 голов:

1 место — Александр Овечкин;
2 место — Андрей Свечников/Филип Форсберг;
3 место — Марио Лемье;
4 место — Яромир Ягр;
5 место — Дени Савар;
6 место — Павел Буре;
7 место — Сидни Кросби;
8 место — Марек Малик;
9 место — Павел Дацюк;
10 место — Владимир Тарасенко/Петер Форсберг.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Овечкина можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Гол Свечникова можно посмотреть в «Твиттере».

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Водка во время матча, штаны от «Дольче» и многое другое. Бывшие и нынешние партнёры Овечкина вспоминают его первые годы в НХЛ.
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