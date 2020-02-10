«Овечкин купил плавки, как бикини. Раскрашены в американский флаг, всё хозяйство торчит»

Александр Овечкин приближается к 700-му голу в карьере, и в честь этого события The Athletic выпустил статью с воспоминаниями о тех временах, когда россиянин был ещё юн и только делал первые шаги в НХЛ. Забавными историями об Овечкине поделились его нынешние и бывшие партнёры по команде, тренеры и персонал клуба.

График Овечкина по голам – это космос! Все в его возрасте сдувались, он только прибавляет Александр Великий может стать первым игроком в истории, забившим седьмую сотню голов в НХЛ за 150 матчей. Так не смог даже Гретцки.

Экс-нападающий «Вашингтона» Брайан Уиллзи, сосед по комнате на выездах: «После ужинов мы часто заказывали десерт в номер. Вначале у Алекса не всё получалось с английским, так что заказы делал я. Но постоянно ему говорил: «Тебе пора самому это делать, я же не буду твоим соседом вечно». Однажды он очень хотел мороженое, но я сказал: «Неа, я заказывать не буду. Тебе придётся сделать это самому». Практически, как отец поступил. Он взбесился! Мы смотрели телевизор, он сидел, скрестив руки, и пялился на меня. Кто кого переглядит. Он был очень зол, но в конце концов встал с кровати и сказал: «Ладно, что мне надо сказать?», и заказал мороженое».



Экс-защитник «Вашингтона» Брайан Потье: «Была зима, мы прилетели во Флориду. Ови и Сёмин захотели искупаться. Они переоделись, побежали на пляж и совершили дикий забег в воду. Это было безрассудно, и было очень холодно. Вдруг они с криками выскакивают из воды, потому что их ужалили медузы. Это был год 2006-й или 2007-й. С ними всё было в порядке, медузы были маленькие, но их было очень много».



Экс-нападающий «Вашингтона» Мэтт Брэдли: «В отеле люди им говорили, что купаться нельзя, там медузы. У них не было плавок, уверен, они купались в трусах. Они так радовались, как будто никогда не видели океан».



Экс-капитан «Вашингтона» Крис Кларк: «На следующий день он пришёл с огромным красным волдырём».

Овечкина не остановить! Какие ещё рекорды покорятся русскому снайперу в этом сезоне Грядущие 700 голов – это лишь верхушка айсберга.

Экс-нападающий «Вашингтона» Брукс Лайк: «Его назначили капитаном в середине сезона, а на следующую осень, в первый день сборов, мы ему всё повторяли: «Ждём-не дождёмся капитанского ужина, потому что Ови платит за всё. Мы уже начали его планировать». Капитанский ужин – это ужин в начале каждого сезона, перед первой выездной игрой, когда капитан и его ассистенты ведут всю команду в ресторан, такой жест от группы лидеров. А он отвечает: «Капитанский ужин, это что вообще?». Мы не могли поверить, что он за прошлые сезоны не понял, что за эти ужины платил капитан. Объясняем ему, что он должен сводить всю команду в ресторан. Он отвечает: «Хорошо. Сегодня в «Суши Рок», после тренировки». Мы такие: «Чего?!». А он: «Да-да, пойдём сегодня».



Ладно. Это первый день сборов, и все 63 игрока, что были в составе, идут в «Суши Рок» и обедают за счёт Ови. Потом мы заставили его устроить ещё один ужин, уже когда состав команды сформировался. Кажется, он взбесился, когда я сказал ему, что придётся повторить. Говорил: «Я же уже сделал это». А мы: «Нет, вот сейчас это будет для команды». Суши на 63 человека – это тысяч 5-6 долларов. Обожаю эту историю, потому что она отлично описывает Алекса. Фантастический партнёр по команде».

Брукс Лайк: «Кажется, это было в его дебютном сезоне. Он уже забил 35-40 голов, середина сезона и он развил крейсерскую скорость. Мы возвращаемся домой с выезда. Нас только что отметелили в «Тампе». Мы прилетаем в Вашингтон и садимся в автобус. Ови звонит одному из сервисменов и орёт. Весь автобус молчит. Темно, глубокая ночь. А он орёт: «Эти чёртовы клюшки – полное дерьмо! Позвони на эту чёртову fabric (ткань на английском) и скажи им, чтобы делали клюшки получше!». Он думал, что fabric — это фабрика. Все в автобусе лежали».



Бывший тренер «Вашингтона» Грег Смит: «У нас был выходной в Майами, парень решил сходить на пляж. И он пошёл и купил какие-то плавки европейского фасона, как бикини. Они были раскрашены в американский флаг. Это была умора. Это были Speedo! Мы ему: «Ови, это нельзя носить». А он спрашивает: «Почему? Потому что они в цветах американского флага?». Мы: «Нет, потому что это чёртовы Speedo и у тебя всё хозяйство торчит». Но он подумал, мы так говорим из-за флага. У меня есть фотография Ови в этих плавках в цветах американского флага на Саут Бич. Конечно, мы эту фотку расклеили потом по всей раздевалке».



Крис Кларк: «Половина приколов связана с его одеждой. Он заходил, и я его спрашивал, что на нём надето. Он говорил: «А что? Это Дольче». Я отвечал: «Мне всё равно, сколько это стоит и кто это шьёт. Это самая страшная вещь, что я видел». У него были одни штаны, сверху как джинсы, а снизу как треники. Он так ими гордился, думал, что это лучшие штаны в мире».

Экс-нападающий «Вашингтона» Майк Кнубл: «Да, были у него такие штаны, сверху как очень короткие джинсовые шорты, а снизу треники. Однажды я ему сказал: «Ужасные штаны, что это вообще такое? Ты в них в клуб ходишь или на тренировки? Можно и туда, и туда, но мы-то знаем, что ты не ходишь в зал!». Он улыбается и говорит: «Это Дольче и Габбана» и идёт дальше, красуется. Нам стало интересно, мы глянули, сколько стоят эти штаны. 800 баксов, мы были в шоке. Мы потом даже придумали слово «бомж-шик» для очень дорогой одежды, которая выглядит, как с помойки.



Однажды он пришёл в футболке со своего драфта НХЛ в Каролине. Это было лет через 5-6 после драфта, он уже зарабатывал по $ 9,5 млн в год. Наверное, на драфте ему дали пакет с бесплатными вещами, и у него до сих пор сохранилась футболка оттуда! Мы тогда над ним долго смеялись, не отставали. Ясное дело, больше он в этой футболке не появлялся».



Экс-защитник «Вашингтона» Стив Эмингер: «В первом сезоне он носил джинсовые шорты, которые были похожи на женские. Очень узкие и короткие. Мы их стырили, разрезали и выкинули, ему пришлось ехать домой в шортах для спортзала. Сказали ему: «Всё, Ови, такое никогда нельзя надевать». Они были из варёнки!».



Нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём: «Когда я только приехал в «Вашингтон», Ови везде меня возил. У него в машине невозможно было разговаривать, потому что он всегда врубал музыку на полную громкость. Было ужасно громко, ничего не слышно. Если он хотел что-то сказать, то делал звук потише, говорил, а затем снова включал на полную.



А ещё его манера вождения, особенно когда он был помоложе. Он любил ехать побыстрее, всегда давил газ в пол, а затем по тормозам. И ты сидел и болтался взад-вперёд. Разгонится – тормозит, на полной скорости он проезжал метров 100, не больше. Говорил: «Чёрт, я боюсь, вдруг копы поедут». Это было, когда он купил белый Мерседес».

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон: «Моя тётя приготовила традиционный итальянский обед для всей команды. Выносят пасту и тефтели, Ови подходит к одной из моих тёть и просит кетчуп. Это же смертный грех, за такую просьбу и по лицу можно получить. Мои тёти не такие, но для них это стало шоком. Они не понимали, как можно хотеть есть пасту или тефтели с кетчупом. Но они дали ему кетчуп, потому что были гостеприимными хозяйками».

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов: «Лет пять назад мы пытались заказать столик в ресторане в Ванкувере. Я называю свою фамилию и фамилию Кузнецова, а мне отказывают, говорят, мест нет. Я говорю: «А если с нами придёт Овечкин?». Девушка попросила подождать, видимо, пошла к менеджеру. Нам дали столик. Было смешно, потому что я говорил по громкой связи, ребята всё слышали. Ови начал смеяться. Сначала у них не было столиков, а потом: «А, ну да, можете приходить».



Бывший защитник «Вашингтона» Брендан Уитт: «У него в раздевалке всегда стояло под 50 клюшек. Однажды я подпилил им крюки и снова красиво замотал, чтобы было не заметно. Он замахивался, наносил бросок и такой: «Да какого чёрта?». Потом следующая сломалась, ещё одна. «КАКОГО ЧЁРТА?!». Ови же любит щёлкать, представьте, как ломаются крюки при таком броске. Было круто. Думаю, он так и не догадался, что это я подстроил».



Грег Смит: «В начале дебютного сезона он поворачивается ко мне на скамейке и говорит: «У тебя есть уодка?». Я ему: «Что есть?». Он говорит: «Ну знаешь, уодка» и показывает, как будто пьёт. Я сказал: «А, водка. Водки у меня нет». Идёт матч, середина игры. Я думаю: «Он сдурел, что ли?». А затем он показывает мне небольшой порез на пальце и говорит: «Водка убивает микробы». Я ему отвечаю: «У нас для этого есть перекись, только не пей её». Он капает перекисью на ранку и говорит: «Мне нужен plaster (штукатурка на английском). Я не понимаю, какая штукатурка? Он начинает рыться в моей сумке и достаёт пластырь. Показывает мне: «Видишь? Plaster».



Экс-главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро: «Одни из моих любимых историй об Ови – о том, как у него получается играть жёстко и не получать травм. Помню, как он въехал коленом в колено Тиму Глисону, здоровому 100-килограммовому парню. Алекс пошёл в раздевалку, я зашёл следом, а он мне: «Всё в порядке». Как будто ничего не случилось. Помню ещё, как он въехал коленом в колено Сергею Гончару. С Алексом ничего не случилось, а Гончар пропустил остаток плей-офф.



Однажды мы играли с «Питтсбургом», и Ови сильно порезал ногу. Рана была сантиметров 20, наложили 25 швов. Он даже ходить не мог. Два дня спустя мы приехали к «Оттаве» и он играл. Я был в шоке от его шрама на ноге, а он сделал покер. Он такие вещи в каждом сезоне делал, его жёсткость иногда не замечают».

Только один игрок смог сломать Овечкина. Силовой Бержерона довёл его до слёз Капитан «Вашингтона» сейчас крушит всех подряд в НХЛ, но попадало и ему. Дважды от Бержерона: в финале МЧМ и в серии плей-офф с «Бостоном».

Комментатор матчей «Вашингтона» Джо Бенинати: «Его дебютный сезон, он ещё стесняется, плохо знает язык. Он всегда смущался перед камерой. Сборная России должна объявить состав на Олимпиаду. В студии я спрашиваю, насколько важно для него попасть в команду. Он хорошо отвечает, выходит из студии и идёт к журналистам в микст-зону. Кто-то задаёт ему тот же вопрос. Он отвечает: «Скажите Павлу Буре, я готов играть хоть в воротах! Я сделаю всё, чтобы попасть в команду!». Я думаю: «Ну ёлки-палки, почему ты не мог так же ответить две секунды назад на камеру?»