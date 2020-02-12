Кузнецов вновь пропустил тренировку «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов вновь пропустил тренировку команды, сообщает североамериканский журналист Том Гулитти. Ранее сообщалось, что россиянин избежал тяжёлой травмы и вернётся в строй со дня на день.



Напомним, форвард получил повреждение во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5). Кузнецов был травмирован в середине второго периода. Челябинец попал под силовой приём форварда «островитян» Лео Комарова, который жёстко припечатал его к борту. Кузнецов, держась за левую руку, сразу же ушёл в раздевалку, а чуть позже появилась информация, что Евгений не сможет доиграть встречу.



27-летний Кузнецов в этом регулярном чемпионате принял участие в 53 матчах, записав на свой счёт 46 (19+27) баллов при показателе полезности "-1" и 30 минутах штрафа.

Овечкин наорал на Комарова. Известный провокатор жёстко ударил и травмировал Кузнецова Капитан «Вашингтона» не стал праздновать гол команды, а что-то зло высказал своему давнему знакомому.