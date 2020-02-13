Рирден — об Овечкине: иногда кажется, что он супермен

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил игру российского форварда Александра Овечкина, а также высказался о гонке снайперов в НХЛ. На данный момент Овечкин забил 698 голов.

«Сейчас за ним следят внимательнее, чем когда он забивал 600-й гол. Он всегда с микрофоном, наши матчи показывают на федеральном канале, меняется время игр. Всё это замечательно. Это идёт на пользу хоккею. Мы обязаны обращать внимание на такую звезду и его достижения. Но вы только подумайте, какое это давление, а он всё-таки человек. Хотя иногда кажется, что он супермен. Думаю, что он очень обрадуется, когда этот рубеж останется позади. Тогда он поможет нам исправить наши ошибки. Он знает, что голы придут, если наша команда играет правильно и побеждает», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

Капитан «столичных» Александр Овечкин во втором матче кряду не смог приблизиться к отметке в 700 голов за карьеру в лиге (698). Ещё две заброшенные шайбы позволят ему стать восьмым хоккеистом в истории лиги, перешагнувшим отметку в 700 голов.