Гол Овечкина — лучший в истории НХЛ! Это признали даже американские журналисты

Бывают же такие совпадения! Или это и не совпадение вовсе? Американский конгломерат спортивных СМИ ESPN составил свой собственный рейтинг лучших голов Национальной хоккейной лиги за всё её существование. И вряд ли кто-то может сказать, что рейтинг был составлен ангажированными людьми. Да, в какой-то степени он субъективный, но ESPN — до такой степени мощная и уважаемая структура, что сомневаться в её объективности не приходится.

Гол Овечкина признан ESPN лучшим в истории НХЛ. В топ-10 ещё четыре россиянина

Итак, кто же вошёл в число лучших? Начнём с иностранцев. Среди них занявший восьмое место форвард «Рейнджерс» Марек Малик, Сидни Кросби из «Питтсбурга», который расположился чуть выше. Отмечен памятный гол Савара в составе «Чикаго», а также легендарный бросок Яромира Ягра с неудобной руки в первом матче финала Кубка Стэнли-1992 в ворота «Блэкхоукс». Такой гол достоин отдельного фильма.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Не обошли стороной шайбу Марио Лемье во второй финальной игре Кубка Стэнли – 1991 (она на третьем месте), но мы, конечно, более подробно остановимся на россиянах.

На десятом месте оказался форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, который исполнил знаменитый трюк Петера Форсберга. В роли пострадавшего – канадский страж ворот «Миннесоты» Деван Дубник.

Видео можно посмотреть в YouTube

Ну какой же топ голов без Павла Дацюка? Волшебник, выступавший за «Детройт», исполнил такой буллит в ворота финского голкипера «Чикаго» Антти Ниеми, что впору хвататься за голову. Только благодаря великолепным рукам и отменной технике, как у Дацюка, можно сотворить подобную красоту.

Видео можно посмотреть в YouTube

Свою долю славы получил и Павел Буре по прозвищу Русская ракета. Россиянин мчался к воротам соперников на такой скорости, что догнать его было просто нереально. В этом убедился и «Бостон», в чьи ворота влетела шайба после роскошного прохода Буре-старшего. За Павлом закрепили шестое место.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Разумеется, не обошли стороной и лакросс-гол форварда «Каролины» Андрея Свечникова, который поразил всех своим прогрессом. Свечников, несомненно, станет звездой НХЛ, хотя он уже сейчас заставляет болельщиков аплодировать стоя. Интересно, что это точно не случайность, так как Андрей забросил уже две подобные шайбы в НХЛ, а его примеру последовал швед Филип Форсберг из «Нэшвилла». Второе место – это круто!

Свечников ввёл новую моду в НХЛ. Форсберг повторил его чудо-гол на скорости А защитники и вратари уже пытаются придумать, как противостоять фантастическому финту.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

На первом же месте – Александр Овечкин из «Вашингтона». Его чудо-гол в ворота «Финикса» навсегда войдёт в историю НХЛ. Примечательно, что «койотов» на тот момент тренировал Уэйн Гретцки. То бишь человек, за которым Овечкин нынче устроил погоню по количеству заброшенных в НХЛ шайб, лично видел этот шедевр в исполнении Александра! Вспомните его и вы. Заслуженное первое место рейтинга.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.