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Овечкин: хорошо, что спад случился сейчас, а не в плей-офф

Овечкин: хорошо, что спад случился сейчас, а не в плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5).

«Мы знаем, что случилось. Но вам не скажу, потому что это неправильно. Всё должно оставаться внутри команды. Мы смотрели записи и знаем, где ошибались, так что всё будет хорошо. На самом деле это хорошо. Не получится весь сезон провести стабильно. Всегда будут спады, подъёмы, все знают, что однажды по ходу сезона это произойдёт. Хорошо, что это случилось сейчас, а не в плей-офф или перед плей-офф. Так что нам надо собраться, сконцентрироваться и начать побеждать», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

За последние четыре матча «Вашингтон» потерпел три поражения.

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