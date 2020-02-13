Маркстрём установил рекорд «Ванкувера» и посвятил шат-аут братьям Седин

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал голкипер «Кэнакс» Якоб Маркстрём, отразивший 49 бросков. Шведский голкипер установил рекорд «Ванкувера», став первым вратарём в истории с двумя шат-аутами в течение одного сезона, в каждом из которых он совершал более 40 сейвов.

30-летний голкипер, признанный первой звездой матча, посвятил шат-аут соотечественникам Даниэлю и Хенрику Сединам, чьи номера были выведены из обращения перед матчем. Именные стяги были подняты под своды «Роджерс-Арены», а их номера больше никогда не будут задействованы в истории «Ванкувера».

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ванкувера».