Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 12 февраля 2020 года
12 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно три матча, в которых приняли участие два российских игрока.
Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук в матче с «Бостоном» провёл на площадке 20 минут и 17 секунд и результативными действиями не отметился.
Матч с «Лос-Анджелесом» стал дебютным в НХЛ для защитника «Калгари» Александра Елесина. Российский защитник провёл на льду 10 минут 59 секунд, отметился двумя бросками и двумя силовыми приёмами, завершив встречу с нейтральным показателем полезности. Форвард «Кингз» Николай Прохоркин остался в запасе по игровым причинам.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|20.17
|Елесин (з)
|«Калгари»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|0
|-
|10.59
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Его «Бостон» уверенно разобрался с командой Ильи Ковальчука.
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