Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 12 февраля 2020 года

12 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно три матча, в которых приняли участие два российских игрока.

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук в матче с «Бостоном» провёл на площадке 20 минут и 17 секунд и результативными действиями не отметился.

Матч с «Лос-Анджелесом» стал дебютным в НХЛ для защитника «Калгари» Александра Елесина. Российский защитник провёл на льду 10 минут 59 секунд, отметился двумя бросками и двумя силовыми приёмами, завершив встречу с нейтральным показателем полезности. Форвард «Кингз» Николай Прохоркин остался в запасе по игровым причинам.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ковальчук (н) «Монреаль» 0+0 0 0 1 1 0 - 20.17 Елесин (з) «Калгари» 0+0 0 0 2 2 0 - 10.59