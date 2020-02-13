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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 12 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 12 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

12 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно три матча, в которых приняли участие два российских игрока.

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук в матче с «Бостоном» провёл на площадке 20 минут и 17 секунд и результативными действиями не отметился.

Матч с «Лос-Анджелесом» стал дебютным в НХЛ для защитника «Калгари» Александра Елесина. Российский защитник провёл на льду 10 минут 59 секунд, отметился двумя бросками и двумя силовыми приёмами, завершив встречу с нейтральным показателем полезности. Форвард «Кингз» Николай Прохоркин остался в запасе по игровым причинам.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ковальчук (н)«Монреаль»0+000110-20.17
Елесин (з)«Калгари»0+000220-10.59
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