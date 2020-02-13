Пашков: с бригадой Бобков — Гарипов поспорят разве что вратари ЦСКА и московского «Динамо»

Олимпийский чемпион Александр Пашков отметил уверенную игру голкипера «Авангарда» Эмиля Гарипова в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:1 Б).

«Не раз говорилось о том, что в этом сезоне радует Восточная конференция. Для меня сейчас главный вопрос на Востоке даже не в том, кто возьмёт последние путёвки в плей-офф, а кто выиграет конференцию. С этой точки зрения выделил бы матч «Авангарда» и «Ак Барса». На мой взгляд, это была репетиция финала конференции, которую Балашиха взяла по буллитам. В целом игра явных фаворитов Востока дала много пищи для размышлений.

Плей-офф — это на 50-60% игра вратарей. И в данном компоненте «Авангард» выглядит убедительно: у бригады Бобков — Гарипов вряд ли есть конкуренты на Востоке, а на Западе с этим дуэтом поспорят разве что Сорокин и Юханссон из ЦСКА плюс Бочаров и Ерёменко из московского «Динамо».

В матче с Казанью мне очень понравился Гарипов, сыгравший спокойно, целостно, на классе. Изначально не понимал, как «Ак Барс» пошёл на расставание со своим воспитанником, который два года назад стал самым ценным игроком чемпионского плей-офф. И уж совсем удивительно то, что Казань отдала Гарипова именно своему главному сопернику. Здесь явная недоработка со стороны «Ак Барса» — и, наоборот, плюс «Авангарду», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.