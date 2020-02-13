Типпетт — о травме Макдэвида: «Эдмонтону» пришло время сдать экзамен
Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт поделился мнением о травме капитана команды Коннора Макдэвида, из-за которой канадский форвард выбыл из строя на две-три недели.
Календарь «Эдмонтона» в сезоне-2019/2020
«Мы разберёмся, как нам нужно играть. Сейчас работаем над этим. У нас в составе 12 нападающих, и все они будут задействованы. Я считаю, что команда выросла, и мне интересно, как мы справимся на этот раз. В других клубах тоже достаточно травмированных.
Посмотрим, как мы покажем себя в такой ситуации. Начиная с предсезонных сборов, я постоянно говорил, что нам надо играть в командный хоккей. И вот теперь пришло время сдать экзамен. Мы должны справиться за счёт коллективного хоккея", — цитирует Типпетта пресс-служба НХЛ.
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