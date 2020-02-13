Защитник ЦСКА Ибрагимов – об игре с «Барысом»: нужно быть готовым ко всему

В преддверии домашней игры с казахстанским «Барысом» защитник ЦСКА Марсель Ибрагимов поделился ожиданиями от предстоящей игры и рассказал о впечатлениях от первого набранного очка в КХЛ.
«Не скажу, что моё первое очко в лиге было неожиданностью — когда играешь с такими мастерами, то любая передача в атаку – это гол. Мы выиграли, а это главное, набрали очки.
Меня часто поднимают в основную команду как раз перед играми с «Торпедо», где я был на просмотре. Хитрый ход тренерского штаба для придания мотивации? Я думаю, что это совпадение. Хорошо, что дают возможность проявить себя в первой команде.
С «Барысом» я ещё не играл, но в КХЛ нет слабых команд, и наш соперник из верхней части турнирной таблицы, что уже делает предстоящую игру достаточно сложной и интересной. Все хотят обыграть ЦСКА, поэтому нужно быть готовым ко всему», — приводит слова игрока официальный сайт ЦСКА.
- 13 февраля 2020
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