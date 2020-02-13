Заварухин: мы не успевали за «Сочи»
Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с ХК «Сочи».
«Где-то начали неплохо, забили два гола. Дальше «Сочи» стал прессинговать, а мы не успевали. Соперник играл здорово. В обороне мы смотрелись неплохо, но в третьем периоде появились ненужные ошибки. Тяжёлый матч, благодарю ребят за заработанное очко. Ситуация, когда остаётся пара очков для попадания в плей-офф, на нас не влияет. В таблицу не смотрим, выходим на каждый матч, чтобы победить. Увы, сегодня положительного результата не было», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
15 февраля дома «Сибирь» примет на своей площадке череповецкую «Северсталь», а сочинцы продолжат своё четырёхматчевое выездное турне игрой с «Барысом».
КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Саюстов (Миловзоров, Тимашов) – 03:37' (5x5) 2:0 Пельтола (Демидов, Миловзоров) – 12:45' (6x5) 2:1 Мосалёв (Эллис, Точицкий) – 47:19' (5x5) 2:2 Бертильссон (Стрёмвалль) – 55:32' (5x5) 2:3 Стрёмвалль – 65:00' (ПБ)
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