Заварухин: мы не успевали за «Сочи»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с ХК «Сочи».

«Где-то начали неплохо, забили два гола. Дальше «Сочи» стал прессинговать, а мы не успевали. Соперник играл здорово. В обороне мы смотрелись неплохо, но в третьем периоде появились ненужные ошибки. Тяжёлый матч, благодарю ребят за заработанное очко. Ситуация, когда остаётся пара очков для попадания в плей-офф, на нас не влияет. В таблицу не смотрим, выходим на каждый матч, чтобы победить. Увы, сегодня положительного результата не было», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

15 февраля дома «Сибирь» примет на своей площадке череповецкую «Северсталь», а сочинцы продолжат своё четырёхматчевое выездное турне игрой с «Барысом».