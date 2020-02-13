«Даллас» поместил Радулова в список травмированных
Клуб НХЛ «Даллас Старз» поместил российского форварда Александра Радулова в список травмированных. Вместо Радулова из клуба АХЛ «Техас Старз» был вызван 20-летний нападающий Джейсон Робертсон. Радулов получил травму верхней части тела после столкновения с одноклубником Денисом Гурьяновым в матче с «Миннесотой Уайлд» (2:3). Хоккеист пропустил матч с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ), но принял участие в победной домашней игре с «Каролиной Харрикейнз» (4:1), в которой очков не набрал. После игры в «твиттере» «Далласа» появилось сообщение о том, что российский нападающий снова помещен в список травмированных.
В этом регулярном чемпионате НХЛ Радулов провёл 55 матчей и набрал 31 (15+16) очко при показателе полезности "+12".
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