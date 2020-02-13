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И. Никитин – о поражении: судьба вернула ЦСКА должок

И. Никитин – о поражении: судьба вернула ЦСКА должок
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции попытался разобраться в причинах домашнего поражения от казахстанского «Барыса» (2:3).

«Что тут говорить… Думаю, что в Астане ЦСКА повезло, а сегодня судьба вернула нам должок. В принципе вот так можно сказать», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА открыл счёт в этой встрече, Сергей Толчинский забросил свою шестую шайбу в последних пяти играх. Барыс сравнял счёт в первом периоде, а во втором вышел вперёд после шайбы Виделля. В середине третьего периода Клас Дальбек сравнял счёт, но в концовке удачливее «Барыс» вырвал победу за счёт гола все того же Виделля.

Следующий матч ЦСКА на выезде проведёт с «Локомотивом», а «Барыс» дома примет «Сочи».

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