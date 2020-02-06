Семь клубов КХЛ превышают потолок зарплат. Как они будут меньше тратить?

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов во время поездки в Омск долго общался с прессой, ответив в том числе на вопросы относительно введённого в сезоне-2020/21 жёсткого потолка зарплат.
«Если посмотреть платёжные ведомости, то где-то шесть клубов пока не готовы. Но решение принято, и его надо исполнять. «Авангард», как один из клубов этой шестёрки, готовится, у нас прошло уже несколько заседаний комитета по скаутингу, и будущий состав мы формируем из расчёта жёсткого потолка зарплат. Я полностью за него. Считаю, что это единственный шанс сохранить интерес к лиге, увеличить её конкурентоспособность на фоне быстрого развития НХЛ. Жёсткий потолок – это спасение КХЛ. Если его не обеспечить, то мы потеряем зрителей, которые ещё до начала сезона смогут распределить места. Однозначно, это благо, за него нужно цепляться и выводить лигу на новый уровень развития», — отметил Крылов.
Напомним, что жёсткий потолок зарплат составит 900 млн рублей. Для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе.
Какие клубы имел ввиду Крылов и как грандам отечественного хоккея умещаться в указанную сумму?
ЦСКА
Зарплатный бюджет: 1,75 млрд рублей
Больше всего головной боли у президента ЦСКА Игоря Есмантовича, который выступал против введения жёсткого потолка зарплат. Функционер мотивировал это тем, что удержать в России звёзд при подобном раскладе будет практически нереально.
Действительно, у «армейцев» всё непросто. Сразу несколько игроков, включая Шалунова, Григоренко, Киселевича, Секача, Нестерова, Слепышева, Сорокина, Робинсона, Капризова получают очень приличные зарплаты и входят в топ самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги.
У москвичей 30 апреля 2020 года заканчиваются контракты (берём тех, кто много получает) у Вея, Слепышева, Шалунова, Попова, Окулова, Капризова, Григоренко, Нестерова, Марченко, Дальбека, Сорокина.
Некоторые игроки, вроде Сорокина, Капризова и Григоренко, практически наверняка отправятся покорять НХЛ. Их не остановить никакими деньгами. Может снова попробовать себя в Северной Америке и форвард Слепышев – он проводит мощный сезон. Но ведь Есмантовичу нужно переподписывать и молодого таланта Александра Романова, которого усиленно заманивают в «Монреаль».
А вот защитник Никита Нестеров уже заявил, что ведёт переговоры с Есмантовичем о пятилетнем контракте. По всей видимости, точно придётся отказываться от услуг Марченко и ветерана Попова, под вопросом и швед Дальбек. Точно попросит увеличения зарплаты Толчинский, который добился прогресса и не поехал на Шведские игры только из-за повреждения.
Как подписать всех нужных людей, закрыть образовавшиеся бреши (а они точно будут) и вписаться в жёсткий потолок зарплаты – большой вопрос. По всей видимости ЦСКА, если утверждённое лигой решение не изменится, придётся очень серьёзно подвинуться. Но конкуренция от этого, о чём говорил Крылов, только возрастёт.
СКА
Зарплатный бюджет: 1,75 млрд рублей
В СКА давно принялись решать возникший вопрос. В Питере занялись серьёзным омоложением состава. Ранее команду уже успели покинуть Ковальчук, Дацюк, Войнов. Того суперзвёздного и разбрасывавшегося деньгами СКА давно нет, в городе на Неве строят новую команду.
Из нынешнего состава у СКА заканчиваются контракты с Мельничуком, Земчёнком, Зубом, Зубаревым, Аалтоненом, Барабановым, Бурдасовым, Кемппайненом, Кетовым, Коскирантой, Лехтеря.
Конечно, в первую очередь «армейцам» было важно переподписать (и они это сделали, до сезона-2021/2022) центрального нападающего Морозова, который отлично взаимодействует в молодёжном звене с Подколзиным и Марченко. Расставаться же надо с Кемппайненом, Зубаревым, думать по поводу Бурдасова. В НХЛ могут уехать Барабанов и Зуб. Впору искать новый клуб и не попадающему в состав Кагарлицкому, чьё соглашение действует аж до 2022 года. В Питере он только занимает лишнее место в платёжке.
Кстати, тройка Подколзин – Морозов – Марченко, согласно регламенту, не будет учитываться под потолком зарплат. Ни одному из игроков в следующем сезоне не будет больше 21 года. Более того, их зарплаты и через сезон не будут мешать. Аналогично и с талантливым вратарём Аскаровым.
«Авангард»
Зарплатный бюджет: 1,4 млрд рублей
В омском клубе чётко дали понять, с кем точно хотят продолжить сотрудничество. Прямо перед дедлайном, в конце декабря 2019 года, «ястребы» переподписали Покку, Чудинова, Широкова, Емелина. Вероятно, у некоторых из этих хоккеистов снизилось жалованье.
30 апреля 2020 года заканчивается соглашение у Войнова, которого наверняка захотят оставить в составе. Но запросы у Вячеслава большие, плюс непонятно, уедет ли Слава в НХЛ или нет. Практически наверняка расстанутся с дорогостоящим канадцем Франсоном, получающим порядка 90 млн рублей за сезон. Участились травмы, да и в потолок североамериканец не вписывается.
Вполне возможно, что откажутся и от других иностранцев – Макмиллана и Клинкхаммера. Не будет в «Авангарде» голкипера Судницина (учитывая наличие Бобкова и Гарипова), могут отказаться от ветеранов Терещенко и Бондарева, хотя они так получают небольшие деньги. Эти люди должны помочь в грядущем плей-офф.
«Ак Барс»
Зарплатный бюджет: 1,35 млрд рублей
В Казани всегда были большие зарплаты, на деньги в столице Татарстана никогда не скупились. Но в КХЛ настают новые времена, поэтому теперь придётся жить по-новому в том числе и трёхкратным обладателям Кубка Гагарина.
Но большой плюс для «барсов» в том, что главный тренер Дмитрий Квартальнов любит работать с молодёжью. Например, под потолок точно не попадут Мифтахов, Журавлёв, Воронков.
Заканчивается контракт у капитана казанцев, их самого дорого игрока Даниса Зарипова. Форварду придётся либо серьёзно поубавить аппетит, иначе договориться с хоккеистом о новом соглашении будет проблематично.
На год были подписаны и легионеры в лице Кормье, Фрэттина, Рейдеборна. До 30 апреля 2020 года контракт и у Виртанена, пришедшего из «Трактора». Но провальной селекции у казанцев не было, вопрос только в дальнейших финансовых запросах этих игроков.
«Металлург» Мг
Зарплатный бюджет: 1,5 млрд рублей
Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин, обладая мощным бюджетом, подписал игроков на такие огромные контракты, что новому менеджменту уральцев и главному тренеру Илье Воробьёву приходится постепенно всё разгребать.
Так, в клубе по ходу сезона уже расстались с Постмой, Буйницким (его зарплата после перехода из минского «Динамо» выросла в несколько раз), Галузиным и Паршиным. Это чистка не только для нынешнего сезона, но и с оглядкой сезон следующий.
Огромные деньги получают Мозякин, Антипин, Кулёмин, Локтионов и Яковлев. У Антипина, Яковлева и Кулёмина контракты действуют ещё весь следующий сезон, да и вряд ли в клубе будут отказываться от таких игроков. С Локтионовым, думается, попрощаются (у него до 30.04.2020). Своим он в Магнитогорске так и не стал. Но главный вопрос: как быть с Мозякиным и что решит самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ? Его контракт очень обременяет платёжную ведомость. Может, Сергей после нынешнего чемпионата решит уйти на покой?
«Автомобилист»/«Салават Юлаев»
Екатеринбургу тоже придётся жить скромнее. На данный момент сразу несколько хоккеистов уральского клуба входят в топ по зарплатам. Больше Найджела Доуса получает только Сергей Мозякин, 100 млн рублей зарабатывает Павел Дацюк, большие зарплаты у Коваржа и Секстона. Порядка 70 млн зарабатывает Голышев. Такими темпами уральцы точно не уместятся под потолок, в межсезонье необходимо принимать кадровые решения.
Зарплатный бюджет: 1,2 млрд рублей
Определённые проблемы могут возникнуть и у располагающего примерно аналогичным бюджетом «Салавата Юлаева», где уже переподписали финна Теэму Хартикайнена, но ситуацию уфимцам облегчит уход самого высокооплачиваемого игрока команды – шведа Линуса Умарка. Скандинав уже говорил, что проводит последний сезон в КХЛ, после чего возвращается в Европу. Не стоит забывать, что в Уфе много талантливой и растущей молодёжи. Так что с кадрами у «Салавата» проблем не будет.
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