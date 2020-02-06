Семь клубов КХЛ превышают потолок зарплат. Как они будут меньше тратить?

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов во время поездки в Омск долго общался с прессой, ответив в том числе на вопросы относительно введённого в сезоне-2020/21 жёсткого потолка зарплат.



«Если посмотреть платёжные ведомости, то где-то шесть клубов пока не готовы. Но решение принято, и его надо исполнять. «Авангард», как один из клубов этой шестёрки, готовится, у нас прошло уже несколько заседаний комитета по скаутингу, и будущий состав мы формируем из расчёта жёсткого потолка зарплат. Я полностью за него. Считаю, что это единственный шанс сохранить интерес к лиге, увеличить её конкурентоспособность на фоне быстрого развития НХЛ. Жёсткий потолок – это спасение КХЛ. Если его не обеспечить, то мы потеряем зрителей, которые ещё до начала сезона смогут распределить места. Однозначно, это благо, за него нужно цепляться и выводить лигу на новый уровень развития», — отметил Крылов.

«Жёсткий потолок зарплат – благо и спасение для КХЛ. Иначе лига потеряет зрителей» Александр Крылов — о развитии «Авангарда» и хоккея в Омской области, кресле президента КХЛ и необходимости реформ в лиге.

Напомним, что жёсткий потолок зарплат составит 900 млн рублей. Для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе.



Какие клубы имел ввиду Крылов и как грандам отечественного хоккея умещаться в указанную сумму?

ЦСКА

Зарплатный бюджет: 1,75 млрд рублей

Больше всего головной боли у президента ЦСКА Игоря Есмантовича, который выступал против введения жёсткого потолка зарплат. Функционер мотивировал это тем, что удержать в России звёзд при подобном раскладе будет практически нереально.



Действительно, у «армейцев» всё непросто. Сразу несколько игроков, включая Шалунова, Григоренко, Киселевича, Секача, Нестерова, Слепышева, Сорокина, Робинсона, Капризова получают очень приличные зарплаты и входят в топ самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги.



У москвичей 30 апреля 2020 года заканчиваются контракты (берём тех, кто много получает) у Вея, Слепышева, Шалунова, Попова, Окулова, Капризова, Григоренко, Нестерова, Марченко, Дальбека, Сорокина.



Некоторые игроки, вроде Сорокина, Капризова и Григоренко, практически наверняка отправятся покорять НХЛ. Их не остановить никакими деньгами. Может снова попробовать себя в Северной Америке и форвард Слепышев – он проводит мощный сезон. Но ведь Есмантовичу нужно переподписывать и молодого таланта Александра Романова, которого усиленно заманивают в «Монреаль».



А вот защитник Никита Нестеров уже заявил, что ведёт переговоры с Есмантовичем о пятилетнем контракте. По всей видимости, точно придётся отказываться от услуг Марченко и ветерана Попова, под вопросом и швед Дальбек. Точно попросит увеличения зарплаты Толчинский, который добился прогресса и не поехал на Шведские игры только из-за повреждения.



Как подписать всех нужных людей, закрыть образовавшиеся бреши (а они точно будут) и вписаться в жёсткий потолок зарплаты – большой вопрос. По всей видимости ЦСКА, если утверждённое лигой решение не изменится, придётся очень серьёзно подвинуться. Но конкуренция от этого, о чём говорил Крылов, только возрастёт.

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СКА

Зарплатный бюджет: 1,75 млрд рублей

В СКА давно принялись решать возникший вопрос. В Питере занялись серьёзным омоложением состава. Ранее команду уже успели покинуть Ковальчук, Дацюк, Войнов. Того суперзвёздного и разбрасывавшегося деньгами СКА давно нет, в городе на Неве строят новую команду.



Из нынешнего состава у СКА заканчиваются контракты с Мельничуком, Земчёнком, Зубом, Зубаревым, Аалтоненом, Барабановым, Бурдасовым, Кемппайненом, Кетовым, Коскирантой, Лехтеря.

Конечно, в первую очередь «армейцам» было важно переподписать (и они это сделали, до сезона-2021/2022) центрального нападающего Морозова, который отлично взаимодействует в молодёжном звене с Подколзиным и Марченко. Расставаться же надо с Кемппайненом, Зубаревым, думать по поводу Бурдасова. В НХЛ могут уехать Барабанов и Зуб. Впору искать новый клуб и не попадающему в состав Кагарлицкому, чьё соглашение действует аж до 2022 года. В Питере он только занимает лишнее место в платёжке.



Кстати, тройка Подколзин – Морозов – Марченко, согласно регламенту, не будет учитываться под потолком зарплат. Ни одному из игроков в следующем сезоне не будет больше 21 года. Более того, их зарплаты и через сезон не будут мешать. Аналогично и с талантливым вратарём Аскаровым.

Кто и сколько тратит на зарплаты в КХЛ. Западная конференция Лидеры по эффективности – «Витязь», «Торпедо» и «Северсталь».

«Авангард»

Зарплатный бюджет: 1,4 млрд рублей

В омском клубе чётко дали понять, с кем точно хотят продолжить сотрудничество. Прямо перед дедлайном, в конце декабря 2019 года, «ястребы» переподписали Покку, Чудинова, Широкова, Емелина. Вероятно, у некоторых из этих хоккеистов снизилось жалованье.



30 апреля 2020 года заканчивается соглашение у Войнова, которого наверняка захотят оставить в составе. Но запросы у Вячеслава большие, плюс непонятно, уедет ли Слава в НХЛ или нет. Практически наверняка расстанутся с дорогостоящим канадцем Франсоном, получающим порядка 90 млн рублей за сезон. Участились травмы, да и в потолок североамериканец не вписывается.



Вполне возможно, что откажутся и от других иностранцев – Макмиллана и Клинкхаммера. Не будет в «Авангарде» голкипера Судницина (учитывая наличие Бобкова и Гарипова), могут отказаться от ветеранов Терещенко и Бондарева, хотя они так получают небольшие деньги. Эти люди должны помочь в грядущем плей-офф.

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«Ак Барс»

Зарплатный бюджет: 1,35 млрд рублей

В Казани всегда были большие зарплаты, на деньги в столице Татарстана никогда не скупились. Но в КХЛ настают новые времена, поэтому теперь придётся жить по-новому в том числе и трёхкратным обладателям Кубка Гагарина.



Но большой плюс для «барсов» в том, что главный тренер Дмитрий Квартальнов любит работать с молодёжью. Например, под потолок точно не попадут Мифтахов, Журавлёв, Воронков.



Заканчивается контракт у капитана казанцев, их самого дорого игрока Даниса Зарипова. Форварду придётся либо серьёзно поубавить аппетит, иначе договориться с хоккеистом о новом соглашении будет проблематично.



На год были подписаны и легионеры в лице Кормье, Фрэттина, Рейдеборна. До 30 апреля 2020 года контракт и у Виртанена, пришедшего из «Трактора». Но провальной селекции у казанцев не было, вопрос только в дальнейших финансовых запросах этих игроков.

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«Металлург» Мг

Зарплатный бюджет: 1,5 млрд рублей

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин, обладая мощным бюджетом, подписал игроков на такие огромные контракты, что новому менеджменту уральцев и главному тренеру Илье Воробьёву приходится постепенно всё разгребать.

Так, в клубе по ходу сезона уже расстались с Постмой, Буйницким (его зарплата после перехода из минского «Динамо» выросла в несколько раз), Галузиным и Паршиным. Это чистка не только для нынешнего сезона, но и с оглядкой сезон следующий.



Огромные деньги получают Мозякин, Антипин, Кулёмин, Локтионов и Яковлев. У Антипина, Яковлева и Кулёмина контракты действуют ещё весь следующий сезон, да и вряд ли в клубе будут отказываться от таких игроков. С Локтионовым, думается, попрощаются (у него до 30.04.2020). Своим он в Магнитогорске так и не стал. Но главный вопрос: как быть с Мозякиным и что решит самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ? Его контракт очень обременяет платёжную ведомость. Может, Сергей после нынешнего чемпионата решит уйти на покой?

Афиногенов обновил рекорд Кудашова. Как играют другие известные ветераны КХЛ Многие, как Сёмин, Мозякин и Зарипов, по-прежнему являются лидерами своих клубов.

«Автомобилист»/«Салават Юлаев»

Екатеринбургу тоже придётся жить скромнее. На данный момент сразу несколько хоккеистов уральского клуба входят в топ по зарплатам. Больше Найджела Доуса получает только Сергей Мозякин, 100 млн рублей зарабатывает Павел Дацюк, большие зарплаты у Коваржа и Секстона. Порядка 70 млн зарабатывает Голышев. Такими темпами уральцы точно не уместятся под потолок, в межсезонье необходимо принимать кадровые решения.

Зарплатный бюджет: 1,2 млрд рублей

Определённые проблемы могут возникнуть и у располагающего примерно аналогичным бюджетом «Салавата Юлаева», где уже переподписали финна Теэму Хартикайнена, но ситуацию уфимцам облегчит уход самого высокооплачиваемого игрока команды – шведа Линуса Умарка. Скандинав уже говорил, что проводит последний сезон в КХЛ, после чего возвращается в Европу. Не стоит забывать, что в Уфе много талантливой и растущей молодёжи. Так что с кадрами у «Салавата» проблем не будет.