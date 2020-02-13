Лейниекса удалили до конца матча за удар Воронкова в лицо

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» (1:2) форвард рижан Рейнис Лейниекс был удалён до конца матча за удар в лицо нападающему казанцев Дмитрию Воронкову.

В самом начале встречи Лейниекс повалил серебряного призёра молодёжного чемпионата мира — 2020 в составе сборной России Воронкова на лёд и, не дав тому подняться, нанёс удар в лицо.

Уже после свистка за Воронкова вступились партнёры, но судьи быстро оттеснили нападающего рижан к борту и назначили игроку «Динамо» двухминутное удаление за задержку соперника руками и дисциплинарный штраф до конца игры за драку.

Таким образом, нападающий рижского «Динамо» провёл на площадке чуть больше одной минуты, во время его штрафа игрок казанцев Эмиль Галимов забросил шайбу.

Видео инцидента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.