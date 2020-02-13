Квартальнов — о победе над рижским «Динамо»: тяжёлый матч, здорово сыграли вратари

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над рижским «Динамо» (2:1) отметил хорошую игру обоих вратарей, оценил решающий гол и назвал причину отсутствия в составе Даниса Зарипова.
«Я думаю, хорошая была игра, вратари хорошо сыграли, оба держали в напряжении — нас Билялов в конце выручил, Макаров тоже сыграл неплохо. В общем-то победили, в конце сумели забить этот гол. Тяжёлая игра.
В большинстве три минуты не могли закрепиться в зоне, команда соперника играла очень агрессивно, не давала шансов. Мы забили этот гол, но мало было бросков: за 7 минут – 7 бросков. Надо было больше. Они нам как забили? Первым броском. Будем брать с них пример.
Хорошая игра была. Я думаю, что моменты были и в ту и в другую сторону, вратари держали в игре обе команды. То, что забили в конце, — классно: где-то повезло, выиграли пятак. Это хороший гол был.
Данису Зарипову сегодня дали отдохнуть», — приводит слова тренера официальный сайт казанского клуба.
- 13 февраля 2020
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