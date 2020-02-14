Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей отличились Радек Факса, Тайлер Сегин и ещё одну шайбу забросил российский форвард Денис Гурьянов. Нападающий Александр Радулов пропустил матч из-за повреждения верхней части тела после столкновения с одноклубником Гурьяновым в игре с «Миннесотой Уайлд» (2:3)
За «Торонто» забивали Остон Мэттьюс и Зак Хайман.
«Торонто» потерпел второе поражение за последние три игры. «Даллас» в свою очередь одержал третью победу подряд.
В следующем матче «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет с «Оттавой Сенаторз», а «Даллас Старз» встретится с «Монреаль Канадиенс».
- 14 февраля 2020
-
06:23
-
06:09
-
06:05
-
05:58
-
05:57
-
05:43
-
05:30
-
05:17
-
04:43
-
04:23
-
03:56
-
03:30
- 13 февраля 2020
-
23:58
-
23:50
-
23:35
-
23:20
-
22:52
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
22:35
-
22:30
-
22:22
-
22:15
-
21:53
-
21:36
-
21:28
-
21:18
-
21:10
-
21:05
-
20:35
-
20:16
-
20:08
-
20:00
-
19:37