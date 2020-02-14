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Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Торонто»

Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Радек Факса, Тайлер Сегин и ещё одну шайбу забросил российский форвард Денис Гурьянов. Нападающий Александр Радулов пропустил матч из-за повреждения верхней части тела после столкновения с одноклубником Гурьяновым в игре с «Миннесотой Уайлд» (2:3)

За «Торонто» забивали Остон Мэттьюс и Зак Хайман.

«Торонто» потерпел второе поражение за последние три игры. «Даллас» в свою очередь одержал третью победу подряд.

В следующем матче «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет с «Оттавой Сенаторз», а «Даллас Старз» встретится с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Гурьянов (Клингберг) – 01:20' (5x5)   0:2 Факса (Комо, Кольяно) – 20:24' (5x5)   1:2 Мэттьюс (Нюландер, Бэрри) – 31:21' (5x4)   1:3 Сегин (Янмарк, Робертсон) – 41:19' (5x4)   2:3 Хайман (Таварес, Марнер) – 58:41' (6x5)
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