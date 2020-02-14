Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Радек Факса, Тайлер Сегин и ещё одну шайбу забросил российский форвард Денис Гурьянов. Нападающий Александр Радулов пропустил матч из-за повреждения верхней части тела после столкновения с одноклубником Гурьяновым в игре с «Миннесотой Уайлд» (2:3)

За «Торонто» забивали Остон Мэттьюс и Зак Хайман.

«Торонто» потерпел второе поражение за последние три игры. «Даллас» в свою очередь одержал третью победу подряд.

В следующем матче «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет с «Оттавой Сенаторз», а «Даллас Старз» встретится с «Монреаль Канадиенс».