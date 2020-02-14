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Василевский продлил рекордную серию без поражений в основное время до 20 матчей

Василевский продлил рекордную серию без поражений в основное время до 20 матчей
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30, позволив отличиться только защитнику «нефтяников» Калебу Джонсу. Американскому защитнику ассистировали Райан Ньюджент-Хопкинс и Леон Драйзайтль.

Турнирное положение и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ

25-летний Василевский обновил клубный рекорд по серии без поражений в основное время, продлив его до 20 матчей. Всего на счету Василевского 31 победа в 43 матчах сезона. Российский голкипер с большим отрывом занимает первое место в лиге по этому показателю.

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