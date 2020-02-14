Гурьянов вышел на второе место в списке снайперов «Далласа»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл форвард «Старз» Денис Гурьянов, отличившийся на второй минуте первого периода. Его ассистентом выступил Йон Клингберг. Для Гурьянова это шайба стала 17-й в нынешнем сезоне. Всего в 52 матчах сезона Гурьянов набрал 23 (17+6) очка.



Денис отличился в четвёртом матче из последних пяти, благодаря чему разделил второе место в списке снайперов «Старз» с Роопе Хинцем. Лидирует Джейми Бенн, в активе которого 18 голов. Четвёртое место занимает помещённый в список травмированных Александр Радулов (15).