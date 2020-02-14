НХЛ объяснила, почему арбитры верно засчитали буллит Панарина

Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала разъяснение, почему арбитры засчитали послематчевый буллит нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» (4:3 Б).
«После видеопросмотра было установлено: Панарин сохранял шайбу в постоянном движении к воротам, следовательно гол забит по правилам. Решение было принято в соответствии с пунктом правилом 24.2, в котором, в частности, говорится следующее: «шайба должна двигаться в направлении линии ворот соперника, и после того, как совершён бросок, момент считается законченным»», — говорится в официальном заявлении лиги.
«Миннесота» уступила во втором матче из последних трёх. «Рейнджерс» в свою очередь одержали третью победу подряд.
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