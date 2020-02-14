Кассиан умышленно ударил защитника «Тампы» Чернака коньком в грудь. Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В первом периоде произошло столкновение между канадским форвардом «Эдмонтона» Заком Кассианом и словацким защитником «Тампы» Эриком Чернаком. Кассиан повалил Чернака на лёд, после чего нанёс ему несколько ударов коньком в грудь.
Видео можно посмотреть в YouTube.
«Тампа» одержала девятую победу подряд. «Эдмонтон» в свою очередь потерпел первое поражение за последние две игры.
В нынешнем сезоне НХЛ Кассиан провёл 52 матча, в которых забил 14 голов и сделал 16 результативных передач. Чернак в свою очередь сыграл 55 матчей, набрав 11 (5+6) очков.
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Форвард «Эдмонтона» отбыл два матча дисквалификации за избиение игрока «Калгари» и наконец выяснил с ним отношения по-настоящему.
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