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Кассиан умышленно ударил защитника «Тампы» Чернака коньком в грудь. Видео

Кассиан умышленно ударил защитника «Тампы» Чернака коньком в грудь. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В первом периоде произошло столкновение между канадским форвардом «Эдмонтона» Заком Кассианом и словацким защитником «Тампы» Эриком Чернаком. Кассиан повалил Чернака на лёд, после чего нанёс ему несколько ударов коньком в грудь.

Видео можно посмотреть в YouTube.

«Тампа» одержала девятую победу подряд. «Эдмонтон» в свою очередь потерпел первое поражение за последние две игры.

В нынешнем сезоне НХЛ Кассиан провёл 52 матча, в которых забил 14 голов и сделал 16 результативных передач. Чернак в свою очередь сыграл 55 матчей, набрав 11 (5+6) очков.

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