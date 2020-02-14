Куинн: думал, что буллит Панарина засчитают, но там были основания для отмены гола

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал спорные судейские решения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:3 Б). При счёте 1:2 арбитры отменили гол защитника «Уайлд» Мэтта Дамбы, а в серии буллитов после видеопросмотра засчитали гол Артемия Панарина.

«Мы очень долго совещались, нужно или не нужно делать тренерский запрос. Наш защитник толкал соперника на Георгиева, но в то же время их игрок уже находился в площади ворот. Чем больше я смотрел на повтор, тем больше убеждался, что там была помеха вратарю. В конце концов мы выиграли челлендж.

Думал, что буллит Панарина засчитают, но я не был уверен на сто процентов в этом. Безусловно, там были основания для отмены гола, поэтому арбитры и посмотрели повтор.

Одержана важнейшая победа, которой мы будем наслаждаться до взлёта самолёта, а уже завтра новый важный матч. Все понимают ситуацию, в которой находимся», — цитирует Куинна NYRangersNews.