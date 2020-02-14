Овечкин сыграл с «Колорадо» 25.48. Это лучший показатель в сезоне для матчей без овертайма
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 25 минут и 48 секунд и не отметился результативными действиями. Лишь однажды в нынешнем сезоне 34-летний форвард проводил на льду больше времени, чем в матче с «Колорадо». 30 октября 2019 года Овечкин сыграл 25.53 в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», но та встреча завершилась в овертайме.
Безголевая серия россиянина составила три матча в шестой раз в сезоне. В 56 матчах на счету Овечкина 57 (40+17) очков. Всего в 1140 играх за карьеру в лиге нападающий забросил 698 шайб.
Овечкин почти не уходил со льда, нанёс 7 бросков, но не забил. Когда ждать 700-й гол?
Но хотя бы «Вашингтон» не провалился, вернулся с 0:2 и обыграл «Колорадо».
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