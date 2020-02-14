Овечкин сыграл с «Колорадо» 25.48. Это лучший показатель в сезоне для матчей без овертайма

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 25 минут и 48 секунд и не отметился результативными действиями. Лишь однажды в нынешнем сезоне 34-летний форвард проводил на льду больше времени, чем в матче с «Колорадо». 30 октября 2019 года Овечкин сыграл 25.53 в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», но та встреча завершилась в овертайме.

Безголевая серия россиянина составила три матча в шестой раз в сезоне. В 56 матчах на счету Овечкина 57 (40+17) очков. Всего в 1140 играх за карьеру в лиге нападающий забросил 698 шайб.