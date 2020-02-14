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«Автомобилист» отправился на выезд без Коваржа, Голышева и Бодрова

«Автомобилист» отправился на выезд без Коваржа, Голышева и Бодрова
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 14 февраля, «Автомобилист» отправился на двухматчевый выезд, в течение которого екатеринбургский клуб сыграет с минским «Динамо» (15 февраля) и рижским «Динамо» (17 февраля).

На выезд отправились:

Вратари: Владимир Галкин, Владимир Сартаков, Леонид Фомин

Защитники: Максим Березин, Рафаэль Батыршин, Михаил Мамкин, Ефим Гуркин, Никита Трямкин, Даниил Валитов, Алексей Василевский

Нападающие: Максим Рассейкин, Найджел Доус, Дэн Секстон, Павел Дацюк, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Виталий Попов, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Илья Овчинников, Артём Гареев, Евгений Мозер

Голкипер Якуб Коварж, защитник Денис Бодров и нападающий Анатолий Голышев остались в Екатеринбурге восстанавливаться после болезни и повреждений.

Коварж — о сроках восстановления: сейчас я лежу в больнице, к плей-офф меня можно ждать
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