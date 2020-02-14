Морозов — об аренде: зачем что-то делать под столом, когда можно это легализовать

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопрос о возможной легализации аренды игроков.

«Когда будет единый регламент для всех команд? У нас есть положение минспорта по ограничению легионеров в российских командах, для иностранцев такого регламента нет. Поэтому для них лимит открыт. Но это хорошее подспорье для наших игроков, они получают большой опыт.

Аренда? Мы знали, что она есть, просто была скрытой. Зачем что-то делать под столом, когда можно это легализовать. Молодые ребята смогут поиграть в другой команде, а потом вернуться в команду, которая их воспитывала. Мы решили, что это пойдёт на пользу лиге.

Мы уже запланировали встречу с ФХР, у нас много общих вопросов. Кубок мира, ярмарка юниоров, отъезд наших игроков. Мы за то, чтобы дружить и развивать хоккей в нашей стране.

Как мне поступило предложение стать президентом КХЛ? Оно поступило недавно, Дмитрий Николаевич (Чернышенко. – Прим. «Чемпионата») и Геннадий Николаевич (Тимченко. – Прим. «Чемпионата») вызвали на встречу, мы пообщались. Я посоветовался и пообщался с семьёй. Моя семья меня постоянно поддерживала. Конечно, работа будет отнимать время, но они за меня рады, я благодарен ей. Самая ролевая модель и ориентир президента для меня — Шафагат Фахразович Тахаутдинов, с которым я работал в «Ак Барсе». К сожалению, сейчас он там уже не работает. Он замечательный руководитель», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.