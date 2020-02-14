Крылов — об избрании Морозова: не сомневался ни минуты, голосуя за его кандидатуру

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал избрание Алексея Морозова на пост президента Континентальной хоккейной лиги.

«Поздравляю Алексея с избранием на пост президента КХЛ. Не сомневался ни минуты, голосуя за его кандидатуру. На протяжении последних двух сезонов Алексей входил в состав совета директоров «Авангарда», мы много общались и взаимодействовали по различным хоккейным вопросам.

Считаю Алексея большим профессионалом, который смог набраться необходимого менеджерского опыта после завершения карьеры и готов к новым вершинам. Ну а о спортивных заслугах Алексея Морозова, думаю, напоминать никому не нужно — один из самых ярких и титулованных российских хоккеистов в истории.

Предыдущее руководство лиги в лице Дмитрия Чернышенко задало правильный, на мой взгляд, вектор развития КХЛ. Хочется пожелать Алексею Алексеевичу удачи в реализации этой стратегии и всяческих успехов в новой должности», — приводятся слова Крылова в пресс-релизе КХЛ.

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