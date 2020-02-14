Крылов — об избрании Морозова: не сомневался ни минуты, голосуя за его кандидатуру

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал избрание Алексея Морозова на пост президента Континентальной хоккейной лиги.
«Поздравляю Алексея с избранием на пост президента КХЛ. Не сомневался ни минуты, голосуя за его кандидатуру. На протяжении последних двух сезонов Алексей входил в состав совета директоров «Авангарда», мы много общались и взаимодействовали по различным хоккейным вопросам.
Считаю Алексея большим профессионалом, который смог набраться необходимого менеджерского опыта после завершения карьеры и готов к новым вершинам. Ну а о спортивных заслугах Алексея Морозова, думаю, напоминать никому не нужно — один из самых ярких и титулованных российских хоккеистов в истории.
Предыдущее руководство лиги в лице Дмитрия Чернышенко задало правильный, на мой взгляд, вектор развития КХЛ. Хочется пожелать Алексею Алексеевичу удачи в реализации этой стратегии и всяческих успехов в новой должности», — приводятся слова Крылова в пресс-релизе КХЛ.
- 14 февраля 2020
-
15:33
-
15:16
-
15:05
-
14:47
-
14:35
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:03
-
13:48
-
13:30
-
13:10
-
13:01
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:29
-
12:21
-
12:05
-
11:32
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:32
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:54
-
08:39
-
08:21
-
08:18
-
08:09