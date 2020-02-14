Голкипер рижского «Динамо» Макаров может пропустить остаток сезона КХЛ

Рижское «Динамо» в официальном «твиттере» сообщило, что российский голкипер Андрей Макаров получил травму руки в ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:2). Как отмечает пресс-служба клуба, из-за этого повреждения Макаров, скорее всего, больше не сыграет в этом сезоне КХЛ.

В этом сезоне Макаров принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата ВХЛ в составе «Бурана», в среднем за матч пропуская 2,51 шайбы и отражая 91,7% бросков.

В сентябре 2019 года Андрей пополнил состав рижского «Динамо». В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 26-летний голкипер одержал четыре победы в 19 матчах, в среднем за встречу пропуская 3,12 шайбы и отражая 90,6% бросков. Матч с «Ак Барсом» Макаров доиграл до конца.