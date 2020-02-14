Кассиану грозит дисквалификация на срок от 5 матчей за удар коньком

Комментатор TSN Боб Маккензи сообщил, что форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кассиан примет участие в персональном слушании комитета безопасности игроков НХЛ.
Поводом для участия нападающего «нефтяников» послужил инцидент, случившийся в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3). Канадский форвард «Эдмонтона» ударил коньком в грудь защитника «Тампы» Эрика Чернака в моменте, когда оба игрока лежали на льду. Арбитры в данном эпизоде нарушения правил не зафиксировали.
Маккензи сообщает, что, в случае если комитет безопасности игроков признает Кассиана виновным в инциденте, форварду грозит дисквалификация сроком от пяти и более матчей.
Следующую игру «Эдмонтон» проведёт дома с «Флоридой Пантерз», «Тампа» на выезде сыграет с «Филадельфией Флайерз».
Видео можно посмотреть в YouTube.
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