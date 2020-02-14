Бобровский пропустил тренировку «Флориды» из-за болезни
После утренней тренировки главный тренер клуба «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилль прокомментировал отсутствие российского вратаря Сергея Бобровского.
«Бобровский пропустил сегодняшнюю тренировку из-за болезни», — сказал специалист после раскатки.
Кроме того, канадский тренер сообщил о готовности принять участие в домашней игре с «Эдмонтон Ойлерз» (16 февраля, 00:00 мск) форварда Ноэля Аччари. Тренировку пропустил также — и тоже из-за болезни — форвард Джейс Гаврилюк.
Воспитанник новокузнецкого хоккея Сергей Бобровский в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:6) пропустил за 19 минут игры три шайбы и был заменён канадским голкипером Сэмом Монтембо, который также позволил «лётчикам» трижды поразить ворота команды из Флориды.
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У «лётчиков» есть человек, который всегда забивает Бобровскому.
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