Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин догнал Фролова по очкам за карьеру в НХЛ

Панарин догнал Фролова по очкам за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Российский нападающий Артемий Панарин сделал результативную передачу. В активе Артемия стало 397 (145+252) очков в 378 матчах за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он догнал Александра Фролова в списке бомбардиров среди россиян. Фролов набрал 397 (175+222) баллов в 579 матчах. Панарин и Фролов делят 25-е место в российской истории в НХЛ. Следующей целью для Панарина является результат Валерия Буре — 400 очков.

Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 1268 баллов в 1140 матчах.

Панарин обогнал Афиногенова по очкам за карьеру в НХЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020