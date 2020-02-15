Панарин догнал Фролова по очкам за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Российский нападающий Артемий Панарин сделал результативную передачу. В активе Артемия стало 397 (145+252) очков в 378 матчах за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он догнал Александра Фролова в списке бомбардиров среди россиян. Фролов набрал 397 (175+222) баллов в 579 матчах. Панарин и Фролов делят 25-е место в российской истории в НХЛ. Следующей целью для Панарина является результат Валерия Буре — 400 очков.



Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 1268 баллов в 1140 матчах.