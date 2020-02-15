Куинн: знаю, что все придали слишком большое значение моим словам о Шестёркине

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1) объяснил, почему голкипер Александр Георгиев провёл второй матч за два дня.

«С того момента, как в основном составе оказалось трое голкиперов, мы выиграли 10 матчей и проиграли пять. Я просто руководствовался соображениями, как нам одержать четвёртую подряд победу. Знаю, что все придали слишком большое значение моим словам про то, что Шестёркин сейчас наш первый номер. Я имел в виду, что у меня такое чувство, что мы имеем в команде трёх вратарей номер один. В любой момент каждый из них может выйти на лёд и оторваться от других», — приводит слова Куинна клубный журналист Винс Меркольяно.