Прохоркин поделился ожиданиями от матча Stadium Series

«Колорадо Эвеланш» в рамках Stadium Series примут «Лос-Анджелес Кингз». Матч состоится на Falcon Stadium — открытой арене для американского футбола, расположенной в кампусе академии ВВС США в Колорадо-Спрингс. Накануне у «лавин» прошла тренировка, о которой рассказал российский нападающий Николай Прохоркин.



«Было очень интересно. Давно не участвовал в чём-то подобном. Холодно. И немного тяжело дышать. Это очень высоко в горах. Тут ведь больше тысячи метров над уровнем моря. Первые минут 15 было очень трудно дышать. Потом стало чуть-чуть лучше. В конце концов мы привыкли.



Какая будет игра? Ну не знаю. Если погода не подкачает, то и матч получится отличным. Больше всего тут зависит от погодных условий. Ну а команды будут на подъёме. Не каждый день выпадает такой праздник.



В принципе, лёд очень хороший. Понятно, что матч на улице, поэтому площадка немного жёсткая. Но ничего страшного в этом нет.



Не впервые участвую в таком матче, был такой опыт года три назад в Финляндии, когда мой СКА играл с „Йокеритом“. И два раза мы играли на „Газпром-Арене“ в Питере, когда СКА встречался с ЦСКА, а сборная России — с финнами. Но там было чуть иначе, потому что на футбольном стадионе можно закрыть крышу. Собиралось где-то 70 или 80 тысяч на каждый из матчей. С ума сойти!



Как сложится матч с „Колорадо“? А мы ещё не играли, поэтому не знаю. Вот честно! Если попаду в состав, то впервые выйду против „Эвеланш“. Знаю, что там есть очень сильные ребята. И наши, русские, ребята тоже там играют. Команда очень приличная и крепкая. Будет тяжело», — приводит слова Прохоркина российская версия сайта НХЛ.