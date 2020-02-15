Киселёв: в начале сезона кто-то поторопился списать «Амур» со счетов

22-летний голкипер «Амура» и чемпион Универсиады-2018 Евгений Киселёв, несколько дней назад дебютировавший в сезоне КХЛ матчем в Петербурге против СКА (2:3), поделился ожиданиям от концовки регулярного чемпионата.
«В начале сезона кто-то поторопился списать «тигров» со счетов, не верил в команду. Но профессионалы видели, что «Амур» в гонке, поражения были разве что в одну шайбу. В итоге, как только команда выдала победную серию, тут же приблизилась к зоне плей-офф.
Пока я бы воздержался от прогнозов. КХЛ — очень плотная лига, одна-две ошибки — и результат уходит, как это было в матче со СКА. Посмотрите на таблицу — после каждого тура она меняется. Если мы зацепим свои очки в ходе западного турне, то вернёмся домой в стабильной турнирной ситуации. На финише у нас дома два спаренных матча с «Нефтехимиком», есть шанс самим решить свою турнирную судьбу. Особенно если учесть, что болельщики на «Платинум Арене» — наш шестой игрок. Впрочем, рано думать о домашней серии. Сейчас главное — матчи на Западе», — Russia-Hockey.ru.
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