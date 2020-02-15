Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Киселёв: в начале сезона кто-то поторопился списать «Амур» со счетов

Киселёв: в начале сезона кто-то поторопился списать «Амур» со счетов
Хоккей / КХЛ 0

22-летний голкипер «Амура» и чемпион Универсиады-2018 Евгений Киселёв, несколько дней назад дебютировавший в сезоне КХЛ матчем в Петербурге против СКА (2:3), поделился ожиданиям от концовки регулярного чемпионата.

«В начале сезона кто-то поторопился списать «тигров» со счетов, не верил в команду. Но профессионалы видели, что «Амур» в гонке, поражения были разве что в одну шайбу. В итоге, как только команда выдала победную серию, тут же приблизилась к зоне плей-офф.

Пока я бы воздержался от прогнозов. КХЛ — очень плотная лига, одна-две ошибки — и результат уходит, как это было в матче со СКА. Посмотрите на таблицу — после каждого тура она меняется. Если мы зацепим свои очки в ходе западного турне, то вернёмся домой в стабильной турнирной ситуации. На финише у нас дома два спаренных матча с «Нефтехимиком», есть шанс самим решить свою турнирную судьбу. Особенно если учесть, что болельщики на «Платинум Арене» — наш шестой игрок. Впрочем, рано думать о домашней серии. Сейчас главное — матчи на Западе», — Russia-Hockey.ru.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020