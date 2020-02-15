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Цулыгин: «Салават» взял только одно очко, но мог — два

Цулыгин: «Салават» взял только одно очко, но мог — два
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с петербургским СКА (4:5 ОТ).

«СКА — с победой. Соглашусь, интересная и боевая игра, держала до последнего в напряжении. К сожалению, мы взяли только одно очко, но могли и два. Большинство сегодня преобладало над меньшинством, поэтому получилось такое обилие голов в неравных составах», — приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата Юлаева».

Счёт был открыт уже на 72-й секунде встречи, удачным броском отметился защитник гостей Лукас Бенгтссон. Вскоре уфимцы сумели отыграться и выйти вперёд благодаря двум заброшенным шайбам нападающего Никиты Сошникова. В следующие 20 минут «армейцы» забили дважды усилиями защитника Василия Токранова, на что «Салават» ответил очередным голом Сошникова, оформившего хет-трик. На старте третьего периода СКА вышел вперёд благодаря голу Сергея Плотникова. На 53-й минуте «Салават» сравнял счёт, шайбу забросил Владислав Картаев. Встреча перешла в овертайм, где победу «армейцам» принёс сделавший хет-трик Токранов.

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