Кудашов: СКА выиграл благодаря хорошо сработавшему большинству

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов подвёл итоги гостевого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:4 ОТ).



«Встреча была похожа на плей-офф: быстрая, жёсткая, с обилием моментов – команды не отсиживались в обороне. Сегодня хорошо сработало большинство, потому и выиграли», — приводит слова Кудашова официальный сайт «Салавата Юлаева».



Счёт был открыт уже на 72-й секунде встречи, удачным броском отметился защитник гостей Лукас Бенгтссон. Вскоре уфимцы сумели отыграться и выйти вперёд благодаря двум заброшенным шайбам нападающего Никиты Сошникова. В следующие 20 минут «армейцы» забили дважды усилиями защитника Василия Токранова, на что «Салават» ответил очередным голом Сошникова, оформившего хет-трик. На старте третьего периода СКА вышел вперёд благодаря голу Сергея Плотникова. На 53-й минуте «Салават» сравнял счёт, шайбу забросил Владислав Картаев. Встреча перешла в овертайм, где победу «армейцам» принёс сделавший хет-трик Токранов.

Шоу со скандалом в Уфе. СКА забил победный гол после двух удалений «Салавата» Девять голов, два хет-трика, спорные судейские решения и курьезный гол в овертайме.