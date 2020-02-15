Кудашов: СКА выиграл благодаря хорошо сработавшему большинству

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов подвёл итоги гостевого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:4 ОТ).
«Встреча была похожа на плей-офф: быстрая, жёсткая, с обилием моментов – команды не отсиживались в обороне. Сегодня хорошо сработало большинство, потому и выиграли», — приводит слова Кудашова официальный сайт «Салавата Юлаева».
Счёт был открыт уже на 72-й секунде встречи, удачным броском отметился защитник гостей Лукас Бенгтссон. Вскоре уфимцы сумели отыграться и выйти вперёд благодаря двум заброшенным шайбам нападающего Никиты Сошникова. В следующие 20 минут «армейцы» забили дважды усилиями защитника Василия Токранова, на что «Салават» ответил очередным голом Сошникова, оформившего хет-трик. На старте третьего периода СКА вышел вперёд благодаря голу Сергея Плотникова. На 53-й минуте «Салават» сравнял счёт, шайбу забросил Владислав Картаев. Встреча перешла в овертайм, где победу «армейцам» принёс сделавший хет-трик Токранов.
- 15 февраля 2020
-
19:26
-
19:22
-
19:17
-
19:11
-
19:07
-
18:58
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:34
-
18:33
-
18:20
-
18:04
-
17:55
-
17:51
-
17:48
-
17:07
-
17:04
-
17:00
-
16:50
-
16:35
-
16:30
-
16:26
-
16:12
-
16:04
-
15:46
-
15:35
-
15:12
-
14:24
-
13:42
-
13:17
-
12:32
-
12:17
-
11:59
-
11:44