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Сошников: поражение смазало эмоции от хет-трика, «Салават» может играть лучше

Сошников: поражение смазало эмоции от хет-трика, «Салават» может играть лучше
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников поделился впечатлениями от домашнего матча со СКА (4:5 ОТ).

«Чересчур много удалялись сегодня. Меньшинство не получилось, а в большинстве забили. В принципе, игра была рваной из-за удалений.

Конечно, приятные ощущения, когда болельщики кепки бросают и кричат твою фамилию, это всегда приятно. Поражение смазало эмоции от хет-трика. Картаев хороший гол забил, отыгрались. Но, опять же, ненужные удаления в конце получились. Не видел момента, не знаю, что там было. Надо смотреть, разбираться.

Не скажу, что хорошо играли, можем играть ещё лучше. Мы удалялись, не дорабатывали ногами, из-за этого и были удаления», — цитирует форварда официальный сайт клуба.

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Девять голов, два хет-трика, спорные судейские решения и курьезный гол в овертайме.
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