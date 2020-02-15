Пелино: игра Денисенко меня устравает, я не склонен смотреть только на голы и передачи

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино подвёл итоги домашнего матча с ЦСКА (0:4).



«Хорошая игра. Сичтаю, обе команды создавали неплохие моменты на протяжении двух периодов. Когда ошибаешься, как это сделали мы в момент со вторым голом, хорошая команда тебя наказывает. После этого были два красивых гола Капризова. Мы, к сожалению, не забили.



Мне понравилась игра, интересная для болельщиков. Хочу поблагодарить руководство, что пригласили ветерана для символического вбрасывания. Для меня этот человек герой.



Каждый матч не похож на другой. Сегодня мы играли лучше, чем в первом домашнем матче с ЦСКА. Я не привык жаловаться, но, если бы мы забили, возможно, игра сложилась бы по-другому.



Денисенко — классный игрок, может играть в любой тройке. Продолжаем искать лучшие сочетания. Игра Григория меня устраивает. Я не склонен считать игрока ценным только за голы и передачи», — передаёт слова Майкла Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

«Локомотив» четвёртый раз в сезоне проиграл ЦСКА, Капризов оформил дубль