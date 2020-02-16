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«Флорида» без Бобровского проиграла «Эдмонтону», у Дадонова «-1»

«Флорида» без Бобровского проиграла «Эдмонтону», у Дадонова «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Адам Ларссон, Леон Драйзайтль, Дарнелл Нурс и Кайлер Ямамото. Единственную шайбу за «Флориду» забросил Джонатан Юбердо. Российский нападающий Евгений Дадонов провёл на площадке 18 минут и 9 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Сергей Бобровский пропустил матч из-за болезни.

«Флорида» потерпела второе поражение за последние три матча. «Эдмонтон» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

В другом матче «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ларссон (Ньюджент-Хопкинс, Ямамото) – 15:14' (5x5)   0:2 Драйзайтль (Ямамото, Ньюджент-Хопкинс) – 40:13' (5x5)   1:2 Юбердо (Экблад, Барков) – 48:45' (5x5)   1:3 Нурс – 58:02' (en)   1:4 Ямамото (Драйзайтль) – 59:14' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Арвидссон (Гранлунд, Джохансен) – 06:29' (5x5)   0:2 Дюшейн (Форсберг, Туррис) – 12:23' (5x5)   1:2 Сэнфорд (Бле, Томас) – 24:13' (5x5)   1:3 Туррис (Дюшейн, Хэмьюс) – 24:34' (5x5)   2:3 Шварц (Шенн, Перрон) – 26:18' (5x4)   3:3 Кайру (Бозак) – 30:50' (5x5)   3:4 Гранлунд (Йози, Туррис) – 43:59' (5x4)
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