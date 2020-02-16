«Флорида» без Бобровского проиграла «Эдмонтону», у Дадонова «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Адам Ларссон, Леон Драйзайтль, Дарнелл Нурс и Кайлер Ямамото. Единственную шайбу за «Флориду» забросил Джонатан Юбердо. Российский нападающий Евгений Дадонов провёл на площадке 18 минут и 9 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Сергей Бобровский пропустил матч из-за болезни.

«Флорида» потерпела второе поражение за последние три матча. «Эдмонтон» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

В другом матче «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3.