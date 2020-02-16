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Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Филадельфия»

Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Филадельфия»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Первой звездой матча стал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который совершил 30 сейвов. Второй звездой стал форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, который отметился двумя результативными передачами. Третья звезда — нападающий Брейден Пойнт, записавший в свой актив гол.

«Тампа» одержала десятую победу подряд. В нынешнем сезоне НХЛ Василевский провёл 44 матча, пропуская в среднем 2.41 шайбы за игру.

В следующем матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Колорадо Эвеланш». Игра пройдёт 18 февраля.

30 сейвов Василевского и 2 очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»
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