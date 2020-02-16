Мэттьюс забросил 42-ю шайбу в сезоне, догнав Пастрняка в снайперской гонке НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе «Торонто» отличились Остон Мэттьюс, Джейк Маззин, Вильям Нюландер и Митчелл Марнер. Для Мэттьюса эта шайба стала 42-й в нынешнем сезоне, благодаря чему он догнал форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка в снайперской гонке НХЛ. Оба игрока провели по 59 матчей.
Третью позицию в списке с 40 шайбами занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, при этом у россиянина на данный момент сыграно на три матча меньше, чем у конкурентов. Четвёртое место делят нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (33 гола в 58 матчах).
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